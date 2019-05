Santa Maria Maior vai passar a multar trotinetas e bicicletas mal estacionadas

Já estacionou uma bicicleta ou trotineta de forma desordenada num passeio? Tenha cuidado porque partir de 1 de Junho a junta de Santa Maria Maior vai passar a multar e recolher trotinetas e bicicletas que ilegalmente ocuparem o espaço público.

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior anunciou em edital que ”compete à Junta de Freguesia promover todas as iniciativas e cuidados que garantam aos peões uma circulação segura independentemente da sua condição de mobilidade”. Razão pela qual terá início no próximo dia 1 de Junho, coincidindo com as Festas de Lisboa, uma maior fiscalização da ocupação do espaço público, aplicando coimas e procedendo à recolha de quaisquer elementos, onde se incluem trotinetas e bicicletas, que prejudiquem a circulação dos peões.

”É manifesto que o abandono (leia-se estacionamento não ordenado) de trotinetas e bicicletas nos passeios dificulta a circulação de peões e potencializa o perigo de acidentes com estes, para além de constituir uma imagem desagradável de desleixo para com a via pública”, pode ler-se no edital, assinado pelo presidente da junta, Artur Miguel Coelho.

Actualmente, só há duas marcas de bicicletas (as Gira, da Câmara Municipal de Lisboa, e as Jump, da Uber), mas são já dez as marcas de trotinetas (Lime, Bird, Voi, Hive, Wind, Frog, Flash, TIER, Bungo e Iomo) a operar em Lisboa. A conta de Instagram @deadscooter, por exemplo, recebe cerca de 20 a 30 fotografias de trotinetas abandonadas, no meio de arbustos, deitadas ao rio, penduras em árvores e até no meio de passadeiras.

Para promover a responsabilidade cívica, a norte-americana Lime lançou uma campanha de boas práticas, já no ano passado, através de um site em português — Respect the Ride —, onde desafia os utilizadores a assinar um compromisso pelo uso responsável das trotinetas, incluindo o estacionamento correcto ”fora de passeios para pedestres, entradas de garagens e paragens de transportes públicos e sempre que possível em estacionamento de bicicletas e/ou locais definidos para parquear trotinetes”. Como recompensa, o utilizador recebe gratuitamente 20 minutos de viagem e um capacete.

+ Começou a guerra de preços nas trotinetas