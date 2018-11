Lime oferece capacetes e lança campanha de boas práticas

As trotinetas da Lime chegaram a Lisboa em Outubro, mas há quem não siga as regras de utilização à risca. Motivos de sobra para a criação da campanha "Respect the Ride".

A campanha começa no site oficial, onde pode assistir a vídeos didácticos e assinar o compromisso "Respect the Ride" (Respeite a Viagem, em português) com uma série de regras de segurança para os utilizadores que poderão tornar as viagens muito mais seguras. Conduzir com responsabilidade em todos os momentos; usar um capacete durante a condução; ou estacionar correctamente fora de passeios para pedestres, entradas de garagens e paragens de transportes públicos são algumas das regras deste acordo que culminará num evento marcado para o dia 6 de Dezembro, quinta-feira.

No Cabana Studio (Rua Dom Luís I, 25A), a partir das 17.00, os utilizadores que aceitarem o compromisso vão receber, gratuitamente, um capacete e um código promocional, além de ficarem a conhecer a exposição de sensibilização para uma condução segura com a Lime. O participantes terão ainda a oportunidade de participar num workshop de condução de trotinetas eléctricas.

Esta iniciativa surge após uma recomendação aprovada pela Assembleia Municipal de Lisboa que pede a criação de regras e boas práticas para as trotinetas e poucos dias depois da chegada da grande concorrente Hive, que pôs a circular pelas ruas mais 400 veículos.

