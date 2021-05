Santos Collective muda-se de legumes e bagagens para o Largo de Santos

O mercado de produtores do Santos Collective irá mudar-se para o Jardim de Santos, em frente ao Teatro da Barraca, mas antes faz escala na Janelas Verdes.

O Farmers Market, um mercado de produtos, frutas e legumes orgânicos, nasceu em plena pandemia para apoiar os pequenos produtores e explorar o espírito comunitário, no largo em frente à Igreja de Santos-o-Velho, onde o mercado funciona aos sábados.

Mas esta quinta-feira o colectivo anunciou que o mercado irá mudar de localização para o Jardim de Santos, um espaço verde vedado no Largo de Santos, em frente ao Teatro da Barraca. O mercado terá um novo horário, das 10.00 às 15.00 e a inauguração acontece a 15 de Maio com street food, música ao vivo, mais vendedores, uma zona para refeições e outra para as crianças brincarem.

No entanto, o Farmers Market começa a mudança já este sábado, 8 de Maio, em direcção ao Chafariz das Janelas Verdes, em frente ao Museu Nacional de Arte Antiga, por onde irá passar por um dia, também entre as 10.00 e as 15.00.

+ Mercado no Bairro promove edição Arco-Íris contra o preconceito

+ Leia a edição desta semana: Circuito aberto