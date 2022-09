Santos Collective organiza banquete de dois dias por uma boa causa

Música ao vivo, actividades para crianças e uma monstra da gastronomia local prometem animar o Jardim Nuno Álvares, mais conhecido como Largo de Santos, nos dias 1 e 2 de Outubro. Esta é a primeira edição do Estrela Food Feast, uma iniciativa solidária do Santos Collective, e destina-se a angariar fundos para apoiar os músicos afegãos refugiados em Lisboa. "O que nós queremos fazer é angariar fundos para que estes refugiados comprem instrumentos e voltem a trabalhar", diz Tiago Rodrigo Jorge, um dos membros do colectivo.

Durante este fim-de-semana vai ser possível provar três pratos de assinatura de vários restaurantes da zona, entre os quais os mariscos do Rosamar, os clássicos italianos da Sul Osteria Do Povo, ou a fusão africana/portuguesa do Batata Doce, por 5€ cada. O Cafeh Tehran também terá um stand com pratos tradicionais do Afeganistão e haverá ainda uma banca para a venda de rifas. A agenda musical ainda não divulgada, mas esperam-se vários concertos ao longo do dia.

As vendas do Cafeh Tehran e da banca de rifas revertem na totalidade para a causa, assim como parte do valor da entrada. À Time Out, Tiago Rodrigo Jorge revelou que espera repetir o evento na Primavera.

Os bilhetes já estão disponíveis na 3cket e têm um custo de 10€.

