Santos vai ter um mercado de três dias com marcas sustentáveis e workshops

O mercado quer dar espaço a projectos sustentáveis e negócios locais, trabalhando com a comunidade do bairro. A iniciativa do Santos Collective é ao ar livre e terá lotação controlada.

No adro da igreja muito acontecia em tempos idos, e há quem tente reavivar o movimento desses tempos adaptando-se aos negócios locais e aos dias de hoje. É o caso do projecto Santos Collective, que terá este fim-de-semana, de 30 de Outubro a 1 de Novembro, um mercado pop up com marcas locais e sustentáveis e uma série de workshops no largo da Igreja de Santos.

O Santos Collective está desde o Verão a juntar os negócios de Santos e a fazer mexer o bairro, tendo começado há pouco tempo um mercado de produtos locais e orgânicos, o Farmers Market, que acontece todos os sábados junto à igreja. E é precisamente no mesmo local que este fim-de-semana surge um pop up em parceria com a marca Casa Sol, tudo para construir uma montra de marcas feitas localmente e focadas no consumo consciente.

Esta é uma “forma alternativa de fazer compras, com produtos únicos e sem prejuízo para o planeta”, refere a organização num post de Instagram. No mercado haverá marcas de jóias, roupa, decoração, beleza e cerâmica.

Na área da moda vão estar presentes a Wheat & Rose (@wheatandrose), Poema Jewels (@poemajewels), Tinctoria (@girl.plants.world), O Silvo (@o_silvo), Joias MVG (@mvgjewelry), Arcane (@arcane.jewellery) e ainda uma selecção de roupa vintage.

Na cerâmica e decoração há peças de Cecile Mestelan (@cecilemestelan), Deja Vu (@dejavu.lisboa), Casa Luya (@casaluya) e Memoria Fiada (@memoriafiada). No que toca à beleza e ao self-care vão estar por lá a Raw Care Studio (@rawcarestudio), Projecto Folha (@projeto.folha), Cuerpo Universo (@cuerpouniverso) e Terra Fértil (@terra__fertil).

Ao longo dos três dias haverá ainda vários workshops (a inscrição é obrigatória, sendo feita directamente com cada mentor das respectivas sessões). Na sexta-feira, às 15.30, o terapeuta e neuroscientista do projecto Cuerpo Universo dará um workshop de meditação e auto-massagem. No sábado, 31, Catarina Sampaio Soares lidera uma sessão de coroas florais, às 15.30, e no domingo é a vez de Tamara, do projecto Distinto Lisboa, dar um workshop de tingimento natural de tecidos, às 15.30.

No sábado haverá ainda música com a dupla Beco DJs (16.30) e para domingo está programado haver um local especial para troca de roupa – aqui o objectivo é trocar uma peça que leva consigo pelas que já estão no espaço e assim fomentar a economia circular.

O mercado é ao ar livre, mas as entradas são controladas para evitar ajuntamentos, sendo obrigatório o uso de máscara. Durante sexta e sábado decorre entre as 15.00 e as 20.00 e ao domingo entre as 12.00 e as 20.00.

+ Investigação inédita sobre a Almirante Reis resulta no primeiro atlas da avenida

+ Frederico Pombares cria festival gastronómico com chefs a apaparicarem-lhe o gosto