São Jorge: duas cafetarias, um restaurante e um quiosque entram em concessão

A EGEAC lançou dois concursos para a concessão de exploração de espaços de restauração sob a sua alçada. É o caso das cafetarias do Cinema São Jorge e de outros dois espaços que se encontram dentro do Castelo de São Jorge: o quiosque e o restaurante Casa do Leão.

Para as duas cafetarias do Cinema São Jorge, uma no piso de entrada e outra no primeiro piso e as duas com esplanada, a EGEAC aguarda candidaturas até ao dia 10 de Dezembro e vai valorizar um “projeto de exploração contemporâneo, plenamente adequado à programação/utilizadores do Cinema, que respeita na íntegra a memória e que se adequa plenamente na área urbana envolvente”. As visitas aos espaços podem ser feitas até 30 de Novembro e as condições de candidatura estão disponíveis aqui.

Também o Castelo de São Jorge procura novos exploradores. Neste caso, para o restaurante Casa do Leão e o Quiosque da Praça de Armas, que aguardam candidaturas até 24 de Janeiro do próximo ano. Localizada no conjunto do Paço Real da Alcáçova do Castelo de São Jorge, rezam as crónicas que era na Casa do Leão que os reis D. Afonso V e D. João II (filho) guardavam alguns dos animais selvagens, nomeadamente o rei da selva.

Desde 1952 que o espaço passou a estar destinado à restauração, primeiro de forma ocasional e a partir dos anos 80 de forma permanente. Para esta nova concessão, a EGEAC revela que será privilegiada “uma proposta para espaço aberto, versátil, atraente e informal, destinada a acolher visitantes de origens geográficas diversas e de diversas faixas etárias, com enfoque, durante o período de abertura do castelo, nas famílias”. E a documentação para todos os interessados também está disponível online.

