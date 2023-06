Sara Correia, Miguel Moura e Teresa Salgueiro no Santa Casa Alfama

Sara Correia, Teresa Salgueiro e Miguel Moura são as últimas confirmações do festival Santa Casa Alfama, que regressa às ruas e prédios do bairro entre 29 e 30 de Setembro. “Durante dois dias a canção portuguesa brota das ruas da cidade de Lisboa e o povo está lá para ouvi-la”, escreve a organização, que este ano homenageia a histórica fadista e actriz portuguesa Hermínia Silva.

“As vielas de Alfama constituem a paisagem que se entrelaça com as vozes, o trinar da guitarra, a poesia que fica solta pelas ruas… E os vários palcos espalhados pelo bairro lisboeta são a prova viva de que o fado consegue ser muita coisa ao mesmo tempo, sem nunca deixar de ser português”, lê-se na mesma nota.

Camané, o duo de Beatriz Felício & Geadas e uma homenagem à histórica Hermínia Silva, pelas vozes de Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil, são os nomes confirmados para o primeiro dia, 29, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o principal palco do festival. Seguem-se, no dia 30, concertos de Sara Correia (que venceu em 2021 um prémio PLAY, na categoria “Melhor Álbum de Fado”), Teresa Salgueiro (que promete arranjos inéditos para canções que marcam a sua carreira) e Miguel Moura (que lançou o seu primeiro disco, Quem Sou Eu, este ano), todos no palco Santa Casa.

Para o palco Ermelinda Freitas, instalado no Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa, propõe-se começar, logo no dia 29, com um “Fado ao Pôr-do-sol”, recriando o ambiente de uma casa de fados, neste caso a mítica “Mesa de Frades”. Para isso, o anfitrião Pedro de Castro convida as vozes de Tânia Oleiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Ana Sofia Varela. No segundo dia de festival, no mesmo local, o público vai ser convidado a estar “Em Casa d’Amália”, um projecto com curadoria de José Gonçalez, que este ano conta com Raquel Tavares, Ângelo Freire, Flávio Jr., Jorge Fernando e Vânia Duarte.

Já no palco Amália, no Auditório Abreu Advogados, conte com Mário Lundum e Soraia Cardoso, no dia 29, e Francisco Moreira e Carmo Moniz Pereira, no dia 30. Se preferir, o palco Bogani, no Grupo Sportivo Adicense, o cartaz inclui José Leal e Mel, no primeiro dia, e João Caldeira e Sandra Correia, no segundo.

No palco Santa Maria Maior, no Largo do Chafariz de Dentro, os fadistas vêm aos pares: no dia 29, Sónia Santos e Jaime Dias abrem caminho para Ricardo Mesquita e Ana Marta; e no dia 30, os jovens Inês Pereira e Luís Capão precedem as actuações de Beatriz Felizardo e Vítor Miranda. No palco do Museu do Fado, na esplanada, as vozes de Francisco Salvação Barreto, Cristina Clara, no dia 29, e Matilde Cid e Ricardo Luís, no dia 30, prestam tributo à memória do fado, “com a energia criativa e renovadora que sempre caracterizou este género musical”.

Além dos fadistas consagrados, o festival também tem espaço para os mais jovens e até para os amadores, no palco Santa Casa Futuro, na Sociedade Boa União, que terá curadoria da Escola de Fado Amador e Criativo de Alverca, no dia 29, e da Associação Fado Cale Coimbra, no dia 30.

Por último, mas não menos importante, há um novo palco: o Memmo Hotel Alfama, instalado no hotel que lhe dá nome. José da Câmara, Gustavo Pinto Basto e Teresa Brum são os fadistas que darão o pontapé de saída. Outra das novidades deste ano é a parceria com a Associação de Comerciantes do Bairro de Alfama. O festival passa a integrar oito casas de fado de Alfama e a contar com programação musical, durante as tardes, no Palco Santa Maria Maior.

Se o que lhe interessa é o “Fado à Janela”, não se preocupe: a iniciativa vai regressar ao Largo de São Miguel, com performances de Jorge Silva, Miguel Monteiro e José Manuel Rodrigues, que terão nas suas mãos uma guitarra portuguesa, uma viola e um baixo, respectivamente.

Os bilhetes diários custam 23€ e os passes 32€, até 31 de Agosto, online e nos locais habituais. A partir daí, os preços começam a subir. E atenção, o bilhete tem obrigatoriamente de ser trocado por pulseira, pelo próprio, colocada pela organização do Festival no Museu do Fado, a partir de 28 de Setembro. A pulseira dá acesso a todos os espaços do Festival até ao limite de lotação de cada um.

Alfama (vários locais). 29-30 Set. 17.00. 23€-32€

