Sarah Jessica Parker regressa este domingo com segunda temporada de ‘Divorce’

Chegou com estrondo no ano passado por anunciar o regresso de Sarah Jessica Parker à televisão ao estilo de O Sexo e a Cidade, mas o entusiasmo foi esmorecendo conforme os episódios foram indo para o ar. A segunda temporada, porém, está aí, com o divórcio já consumado. Vale uma nova oportunidade.

Se a primeira temporada de Divorce desiludiu algum público, os novos episódios desta série da HBO prometem agradar mais os fãs de O Sexo e a Cidade com Sarah Jessica Parker solteira e pronta para encontrar o amor. Onde é que já vimos isto?

Depois de uma temporada às turras, o casal Frances (Sarah Jessica Parker) e Robert (Thomas Haden Church) assina finalmente o divórcio. Sozinhos procuram agora começar de novo. Ela no Tinder, ele acabando desde logo com o bigode.

À Hollywood Reporter, Jenny Bicks, a nova showrunner da série, disse que esta segunda temporada de Divorce “será mais light” do que a primeira. Já divorciados, Frances e Robert procuram seguir as suas vidas, convivendo de forma pacífica. De lembrar que paz foi coisa que pouco existiu no início da história.

O primeiro episódio estreia-se na madrugada deste domingo para segunda-feira, às 03.00, no TVSéries, mas se este não é o melhor horário para si, não se preocupe porque Divorce volta a ter lugar no canal às quintas-feiras às 22.30.

Ao contrário da primeira temporada que teve 10 episódios, agora continuação da história contará com apenas oito.

