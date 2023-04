Sarcasmo, realidade virtual e trash TV: o regresso de Wasted Rita à Underdogs

Os habituais ingredientes continuam lá. O sarcasmo e a acidez de Wasted Rita voltam a ocupar a Underdogs, com inauguração marcada para esta sexta-feira, a partir das 18.00. Dos textos carregados de ironia – por vezes de uma crueza desconcertante – aos néons e objectos tridimensionais com que já se expressou no passado, a artista explora os seus formatos de sempre, mas também se aventura com novos suportes, nomeadamente uma experiência de realidade virtual em torno dos conceitos de evasão e escapismo.

Um escapismo que está na base de "The desperation of the desperate desperately despairing for this desperation to heal", o título da nova exposição. Expulsa de casa pelo senhorio, a artista viu-se a braços com o desesperante desafio de procurar uma casa para morar em Lisboa. Das distracções que encontrou para aplacar a ansiedade surgiram referências para uma nova leva de trabalhos, das maratonas de scrolls no TikTok ao desbravar de todo um novo mundo chamado Big Brother Brasil.

O convite é agora para percorrer este período de vulnerabilidade, com muitas referências a celebridades e pensamentos rebuscados pelo meio. A inauguração da exposição coincide ainda com o lançamento de uma nova edição limitada, que estará à venda na galeria.

Rua Fernando Palha, Armazém 56 (Braço de Prata). Ter-Sáb 14.00-19.00. Até 27 Mai. Entrada livre

