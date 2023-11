Sasha Velour, vencedora do ‘RuPaul's Drag Race’, vem dar show a Lisboa

A final da nona temporada de RuPaul's Drag Race ficará para sempre na memória dos fãs do concurso. Sasha Velour venceu a competição com um comovente lip sync de “So Emotional”, de Whitney Houston, onde soltou pétalas de rosas pelo palco. Cinco anos depois, é uma das drag queens mais respeitadas nos Estados Unidos. A 9 de Abril traz o seu espectáculo The Big Reveal Live Show até ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Trata-se de uma performance biográfica, baseada no seu best-seller The Big Reveal: An Illustrated Manifest of Drag, publicado em 2023, onde “desvenda as infinitas formas em que o género, o bom gosto e a arte podem ser vividos, desmistificando assim o universo drag”, como se lê em comunicado.

A actuação é ainda acompanhada de uma playlist escolhida pela própria, e que contempla artistas como Stevie Wonder, Britney Spears, Steven Sondheim e Deep Purple.

Os bilhetes estão à venda e os preços variam entre os 20€ e os 70€.

