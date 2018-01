Se adora sapatos tem que ver este documentário

MADDMAN: The Steve Madden Story é o documentário sobre a vida pessoal e profissional de um dos mais famosos criadores de calçado do planeta. Chegou à Netflix este mês.

Os números do último trimestre de 2017 são elucidativos desta caminhada: 364,4 milhões de dólares em vendas, mais 8% do que no período homólogo do ano anterior. Falamos de sapatos, para o público feminino, masculino e infantil, todos com assinatura do designer norte-americano Steve Madden.

Mas se raros são os consumidores que desconhecem o nome do criador, muitos mal imaginarão a história do homem por detrás da marca. MADDMAN: The Steve Madden Story é a oportunidade para colmatar esta lacuna. O documentário, que integrou a selecção oficial do DocNYC Film Festival em 2017, passou a estar disponível na Netflix a partir de dia 1 de Janeiro.

Com realização de Bret Patterson, cabe a Madden partilhar o próprio trajecto, fiel ao mais mirabolante sonho americano. Para a posteridade ficam os muitos altos e baixos, os momentos marcados pelo vício e pela recuperação, a passagem até pela prisão e a insuperável vontade de regressar ao topo para manter a chama de uma marca global. Afinal, Madden é o homem que começou a trabalhar numa sapataria e que transformou pouco mais de mil dólares num império de milhões.

