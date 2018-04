Se é adepto de desporto, entre Maio e Junho, rume a Almada

O “Almada em Forma” é o mais recente programa promovido pela Câmara Municipal de Almada. Todos os fins-de-semana dos meses de Maio e Junho há actividades grátis que promovem o exercício físico e incentivam a adopção de um estilo de vida mais saudável.

Na praia, no Parque da Paz ou na Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea: nos próximos meses em Almada, há desporto em todo o lado. Entre as modalidades que pode experimentar estão vela, canoagem, caminhadas ou windsurf. Há também aulas karaté, yoga, pilates, dança, zumba, golfe, ténis, equitação ou iniciação ao skate. O programa tem início a 5 de Maio, às 11.30, no Parque da Paz com uma aula de Capoeira e Maculelê.

Os eventos são abertos a todos, incluindo os amigos de quatro patas. No dia 27 de Maio, das 09.00 às 12.00, até contam com um programa para eles: a “Pet Caminhada” de oito quilómetros.

As futuras mães também têm lugar neste programa: nos dias 26 de Maio e 30 de Junho, às 11.30, no Parque da Paz, há uma aula especial com exercícios de fortalecimento, resistência e alongamentos úteis para a gravidez.

Conte ainda com passeios de BTT para crianças e adultos nos dias 5, 12 e 27 de Maio e 23, 24 e 30 de Junho.

As actividades são gratuitas, mas tem de se inscrever. Consulte o programa aqui e escolha como vai ficar em forma para o Verão.

+ Dar o corpo ao manifesto: os novos ginásios em Lisboa

+ Gaste calorias sem gastar dinheiro nestes ginásios ao ar livre em Lisboa