A Selecção estreia-se no Mundial frente à República Democrática do Congo a 17 de Junho. Se houver golo nacional, os restaurantes Dote oferecem a francesinha.

O número de selecções a disputar o Mundial disparou de 32 para 48. Uma delas é a República Democrática do Congo, primeiro adversário de Portugal, que parte para a competição na posição 46 do ranking FIFA. É certo que há outras selecções que se qualificaram mesmo estando mais abaixo nesse barómetro (Gana, Cabo Verde, Arábia Saudita…), mas Portugal ocupa o 5.º lugar – e portanto é o favorito à vitória. Como para ganhar é preciso marcar, isso pode ser uma boa notícia para apreciadores de francesinhas.

A partida está marcada para 17 de Junho, quarta-feira, às 18.00 e a cadeia de restaurantes Dote anunciou que vai oferecer uma francesinha – qualquer uma das francesinhas no menu, incluindo a versão que lançou recentemente, a Minhota, mas também a tradicional, a vegetariana ou a Picanochão – a todos os clientes que optarem por assistir ao jogo por lá. Só há uma condição: Portugal tem de marcar pelo menos um golo. Não importa o resultado final. A Selecção Nacional pode ganhar, empatar ou perder. Se marcar, a oferta acontece.

“Mais do que um jogo, a iniciativa pretende transformar cada lance num motivo de partilha, juntando adeptos num verdadeiro ambiente de celebração à mesa”, lê-se no comunicado em que o Dote anuncia que “adere ao espírito do Mundial de futebol”. Para já, a campanha só é válida para o primeiro jogo de Portugal.

Com restaurantes na Barata Salgueiro, na Avenida da República, em Alvalade, no Parque das Nações e em Odivelas, o Dote aconselha a reservar mesa, visto que a iniciativa se limita à ocupação dos espaços.

DR Dote Alvalade

Se não conseguir, Lisboa tem muitos outros sítios óptimos para ver a bola. Depois do primeiro encontro, Portugal voltará a entrar em campo com o Uzbequistão (no dia 23, 18.00) e com a Colômbia (dia 28, 00.30), na jornada de encerramento do Grupo K.

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade.