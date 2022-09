Se precisar de silêncio agora pode ligar para a nova Linha Ruído

A Câmara Municipal de Lisboa criou uma linha de telefone que faz ligação directa à Polícia Municipal de Lisboa para queixas relacionadas com o ruído excessivo.

Nos últimos tempos têm-se somado as queixas relacionadas com o excesso de ruído na cidade de Lisboa, muitas delas ligadas ao barulho promovido pelos espaços de diversão nocturna, directa ou indirectamente. Para ajudar a silenciar o problema, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) lançou a Linha Ruído (808 910 555), através da qual os munícipes podem apresentar as suas queixas, numa ligação directa à Polícia Municipal de Lisboa.

“A Câmara Municipal de Lisboa tem como preocupação fundamental o bem-estar dos munícipes, constituindo o seu direito ao descanso um direito humano elementar. O ruído excessivo constitui mesmo um dos factores que mais compromete o bem-estar das pessoas”, escreve a autarquia em comunicado, onde sublinha que se deve dar uma “resposta pronta” ao incumprimento das regras.

“Esta linha é um canal direto e dedicado para os munícipes reportarem à Autarquia situações de ruído excessivo”, acrescenta o vereador Ângelo Pereira, que tem sob sua alçada as competências previstas no Regulamento Geral do Ruído, entre elas a criação de “medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo ruído resultante de quaisquer actividades”.

