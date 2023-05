Segunda edição da Colina das Artes homenageia Natália Correia

A 2.ª edição da Colina das Artes regressa a São Vicente, de 8 a 16 de Setembro. Durante oito dias, vários espaços na freguesia serão palco de uma programação cultural variada, com uma forte presença feminina, de forma a homenagear Natália Correia.

Este ano, celebra-se o centenário do seu nascimento, por isso, no dia 13 de Setembro, é inaugurada na Igreja da Graça uma exposição dedicada à escritora açoreana, ligada aos valores da liberdade e da luta feminista.

Como festa portuguesa que é, o evento dedica dois dias ao fado. No parque do Patriarcado e no Mercado de Santa Clara, destaca-se o programa Fados de São Vicente, a 8 de Setembro; o espectáculo As Canções de Carlos do Carmo com a participação de Rita Guerra, Filipa Vieira e Beatriz Felício, dia 9, e também as Conversas do Fado, que promovem o encontro entre cantores e escritores.

No Largo da Graça, nos claustros da Igreja da Graça e no Miradouro Sophia de Mello Breyner, há concertos de Maria João e Mário Laginha, a 15 de Setembro, de Aurea, dia 16, e do projecto Combos de Jazz do Hot Club de Portugal, dia 15 e 16.

O evento também contará com um ciclo de curtas-metragens em parceria com o Festival Internacional de Curtas de Vila do Conde, e várias conversas e tertúlias com escritores, músicos e jornalistas.

Durante a semana, haverá sessões de cinema com uma programação que será anunciada em breve.

A Colina das Artes é promovida e organizada pela Junta de Freguesia de São Vicente e programada e produzida pela Produtores Associados.

Vários locais (São Vicente). 8-16 Set. Entrada livre

Texto editado por Mauro Gonçalves.

