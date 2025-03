Segunda edição do Tribeca Festival Lisboa terá mais um dia de programação

Em Outubro passado, Robert de Niro e Whoopi Goldberg foram os cabeças de cartaz da extensão lisboeta do nova-iorquino Festival de Cinema Tribeca, uma viagem que pela primeira vez na história aconteceu em continente europeu. Esta terça-feira a organização confirmou as datas: o Tribeca Festival Lisboa regressa entre os dias 30 de Outubro e 1 de Novembro.

A casa será a mesma: a Unicorn Factory Lisboa, ex-Hub Criativo do Beato, por onde o ano passado passaram estrelas internacionais como Robert de Niro, um dos fundadores do Tribeca, e Whoopi Goldberg, cuja visita foi marcada por uma conversa com Ricardo Araújo Pereira. Estrelas mundiais que acabaram por partilhar protagonismo (embora dominando as notícias) com vários talentos portugueses.

Organizado em parceria com a SIC e a Câmara Municipal de Lisboa, o Tribeca não só cresceu para este lado do Atlântico, como agora terá uma segunda edição revista e melhorada. Além de acrescentar um dia à programação, que em 2024 teve apenas direito a dois dias, a organização promete “espaços melhorados, exibições aprimoradas e uma atmosfera ainda mais acolhedora para todos os participantes”, lê-se numa nota enviada à imprensa.

Na mesma nota, Jane Rosenthal – co-fundadora e CEO da Tribeca Enterprises – saúda esta parceria: "A Tribeca acredita que as cidades florescem quando as suas comunidades artísticas são apoiadas e é por isso que esta parceria significa tanto para nós e estamos honrados em continuar a partilhar a nossa plataforma global com o incrível talento da cidade."

