Segunda-feira há noite de lua cheia e caminhadas pela cidade

No dia 30 de Abril, dê corda aos sapatos e celebre a noite de lua cheia com passeios à noite.

Sintonize o pedómetro e vista a sua roupa mais confortável. Aventure-se pelos miradouros e ascensores de Lisboa enquanto observa a lua cheia. A proposta é da Caminhando e está marcada para segunda-feira. Começa junto à estátua D. José, no Terreiro do Paço, e acaba no Ascensor da Bica. Pelo meio, passa pelos miradouros de Sophia de Mello Breyner, Portas do Sol, Santa Catarina e São Pedro de Alcântara, bem como pelo elevadores de Santa Justa, do Lavra e da Glória.

Quem sofre de vertigens ou tem medo do escuro, mais vale ficar em casa: a partida está prevista para as 20.20 e a caminhada só termina lá para as 23.45. São nove quilómetros de cidade, sempre com sobes e desces iluminados pela lua (6€/pessoa). Inscreva-se aqui.

Se prefere juntar à lua cheia algum misticismo, rume a Sintra. A noite coincide com a chegada do Verão Celta e, pelas 20.30, há um passeio que começa no Convento dos Capuchos, percorre os trilhos ancestrais outrora pisados por Celtas, Romanos e Árabes e exploraa os mistérios da floresta primitiva da Serra, bem como a Anta de ''Tholos do Monge'' (uma sepultura construída entre 2500/1500 a.C sobre granito). No final, os participantes podem assistir a um ritual de luz que marca o início do Verão Celta. Acontece na última paragem da caminhada, o ''Bosque dos Druídas'', e envolve dança e comida.

Para esta caminhada é aconselhável levar botas próprias ou calçado confortável. Não se esqueça ainda da água, das barritas ou sandes, de uma lanterna e, claro, da máquina fotográfica. Para garantir lugar, deve enviar um e-mail para lynxtravel11@gmail.com indicando nome completo, BI/Cartão de Cidadão e data de nascimento. O preço é de 10€ por pessoa (um adulto) ou 7,50€ por pessoa (dois adultos).

