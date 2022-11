Segundo capítulo do famoso documentário sobre Britney Spears estreia em Portugal

‘Controlando Britney Spears’ dá continuidade à investigação do The New York Times em torno da tutela abusiva que marcou a vida da cantora. Estreia a 12 de Novembro no AMC Crime.

Após o sucesso do documentário Framing Britney Spears, que em Portugal foi transmitido pelo canal Odisseia em Fevereiro de 2021, chega agora Controlando Britney Spears (Controlling Britney Spears), também ele resultado da série documental The New York Times Presents, com estreia marcada, em Portugal, para o dia 12 de Novembro, no AMC Crime.

A mesma investigação que apresentou Framing Britney Spears, documentário nomeado para um Emmy e que deu força ao movimento #FreeBritney, inclui um segundo episódio sobre a batalha da cantora pop pelo fim da custódia que durante anos esteve nas mãos do pai James Spears, a qual restringia a sua vida pessoal e profissional. Ambas as produções contam com realização de Samantha Stark.

Controlando Britney Spears, que estreou em Setembro de 2021, inclui entrevistas exclusivas com pessoas do círculo íntimo da princesa da pop, divulgando novos pormenores dos anos em que a cantora esteve à mercê da tutela do pai. “Num relatório confidencial de 2016, Britney Spears disse a uma investigadora do tribunal que a sua tutela se tinha tornado ‘uma ferramenta opressiva e controladora contra ela’. No entanto, nunca tinha sido revelado como esta tutela controlava e afectava a sua vida, incluindo alegações de que o pai de Britney e o presidente de uma empresa de segurança vigiavam todas as comunicações da artista, chegando mesmo a colocar escutas no seu quarto”, revela a AMC em comunicado. O complexo sistema de videovigilância é um dos destaques de Controlando Britney Spears, que examina a forma como a equipa de segurança da estrela pop assumiu o controlo da sua vida.

©Allison Zaucha/The New York Times Apoiantes de Britney junto ao tribunal em Los Angeles, Junho de 2021

Recordamos que o acordo de tutela que entregou o controlo financeiro e pessoal a James Spears foi decretado em 2008, após Britney ter agredido o carro de um paparazzo com um chapéu de chuva. Na mesma altura, a cantora perdeu a guarda dos filhos, na sequência do divórcio com Kevin Federline. A tutela chegou ao fim em Novembro do ano passado, cerca de 13 anos depois, no culminar de uma mediática batalha judicial pelo controlo da sua vida e fortuna.

A AMC Crime está disponível nas plataformas de televisão por cabo MEO, NOS e NOWO.

AMC Crime. Estreia 12 de Novembro às 22.30.

+ Todas as temporadas de ‘Ficheiros Secretos’ estão disponíveis no Disney+

+ 'Não te Preocupes Querida', com Harry Styles, estreia a 7 de Novembro na HBO Max