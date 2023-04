Seixal Cultural: teatro, dança e artesanato num programa de entrada livre

O Seixal Cultural invade os espaços públicos de várias freguesias do concelho, de 5 a 21 de Maio. O movimento que quer “dar voz à cultura local” apresenta um programa dedicado à música, ao teatro, às artes visuais, à literatura e à dança. Este ano, o habitual Dia Aberto conta com mostras de artesanato, workshops de pintura e de trabalho em cortiça, assim como performances de grupos corais, cantares e ranchos folclóricos, programa que decorre nos dias 6, 13, 20 e 21 de Maio, em Corroios, Amora, Fernão Ferro e no Parque Urbano do Seixal.

A 5 de Maio, inaugura a exposição colectiva de fotografia "Seixal ao virar da esquina- um olhar original". No mesmo dia, abre a exposição de pintura "Kafulo", de Erika Jamece, e a mostra de fotografias "E das quintas se fez Bairro", de António Melão.

A programação também inclui espectáculos de dança. A 5 de Maio, a Companhia de Dança Reticências apresenta a performance Home. Um dia depois, a Dança das Estações chega à cidade com a associação Dancestep. Ao longo de todo o Seixal Cultural vão acontecer aulas de danças de salão para todas as idades.

A literatura chega às ruas de Miratejo no dia 6 de Maio, com uma caminhada literária. Ainda no mesmo dia, arranca um workshop de interpretação com a atriz Maria João Luís, que decorre durante nos 6, 13 e 20. O workshop está sujeito a inscrição prévia e as vagas são limitadas.

Os eventos não acontecem apenas à luz do dia. No primeiro sábado do mês, os palcos do Seixal Cultural recebem a Noite de Coros e a 12 de Maio acontece a Noite de Fado, com o Grupo Iniciante de Viola e Cavaquinho.

As performances também passam pelo teatro. A 5 de Maio, a peça Conversas Imaginárias chega à Alameda 25 de Abril, em Miratejo. O teatro musical também está incluído, com os espectáculos A Serpente, no mesmo dia, e Acredita em Ti, a 12 de Maio. Já no dia 19, o Auditório Municipal de Miratejo é palco da peça infantil El Rei Tadinho.

A programação completa do Seixal Cultural já está disponível no site.

Seixal. 5-21 Mai. Vários horários. Entrada Livre

Texto editado por Mauro Gonçalves.

