Seixal Motard: um fim-de-semana de música, motos e animação de rua

A maior concentração motard do concelho do Seixal está de volta. O evento acontece a 4 e 5 de Outubro na Quinta da Atalaia, na Amora. Além de demonstrações desportivas e da habitual exposição de material motard, a programação inclui concertos, um mercado de artesanato e animação de rua especialmente pensada para famílias com crianças.

A abertura está marcada para as 18.00 de sexta-feira, dia 4. Uma hora depois, há animação no palco secundário, com Helder Costa, antes do primeiro concerto da noite, às 22.00, no palco principal. Depois de David Antunes, há DJ Marocas, a partir da meia-noite.

Já no sábado, dia 5, a festa começa mais cedo, pelas 12.00, com um desfile pelas ruas do concelho a partir das 15.00. Mais tarde, no palco secundário, haverá espectáculo de zumba às 17.00, jiu-jitsu às 18.00 e Talentos Sem Fronteiras às 19.00. Seguem-se, claro, os concertos no palco principal: Dados Viciados às 20.00, Rosinha às 22.00 e R.A.M.P. às 00.00.

Poderá ainda contar, durante os dois dias, com as demonstrações desportivas de várias associações do concelho, bem como a exposição de material motard, como motas, capacetes e outros acessórios. Para além disso, estão previstos também espaços reservados aos miúdos, venda de artesanato local e a habitual zona de restauração.

Quinta da Atalaia, Amora (Seixal). 4-5 Out, Sex-Sáb 18.00. Entrada livre

