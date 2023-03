SelfCare Market & Summit: um mercado de saúde e bem-estar na Cordoaria Nacional

O SelfCare Market & Summit arranca já no próximo sábado. A iniciativa, na primeira edição, pretende reunir todas as áreas do bem-estar num só local. Na organização está a farmacêutica Paula Iglésias, que decidiu organizar o evento na sequência de contactos de seguidoras com perguntas e dúvidas na área do bem-estar.

O mercado vai contar com serviços de diagnóstico e venda de produtos de cosmética e farmacêutica, experiências e agendamentos nas áreas da dermatologia e do nutricionismo. Presentes vão estar 38 marcas, entre elas Institut Esthederm, Vichy, Bioderma, Eucerin, ZzzQuil.

O evento também vai ter 30 conversas e duas masterclasses. O quadro de oradores inclui 33 convidados ligados às áreas da saúde e do bem-estar. Uma lista de oradores que conta ainda com as apresentadoras Isabel Silva e Liliana Campos, esta última embaixadora do evento.

Os bilhetes custam 19€ e são para os dois dias. Por cada bilhete comprado, a organização doará 1€ à Associação Nuvem Vitória, que se dedica a melhorar o sono das crianças. A entrada é gratuita até aos 18 anos.

Cordoaria Nacional, Avenida da Índia (Belém). Sáb e Dom 09.00-20.00. 19€

