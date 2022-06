Sem sardinhas ou chouriço assado. O arraial mais futurista é o da Musa

A cervejeira celebra o Santo António com os olhos postos no futuro. A festa está marcada para este sábado, 4 de Junho.

Na festa mais futurista deste mês de Junho não há sardinhas, chouriço assado ou bailarico. Nem por isso deixa de ser um arraial de Santo António, mas à moda da Musa. O Santos do Futuro, como lhe chamam, acontece já no próximo sábado, e é uma parceria entre a cervejeira e a marca comida à base de plantas Future Farm.

À mesa vai então encontrar uns future burgers, pastéis de massa tenra do futuro, bifanas do futuro e frango frito do futuro. Tudo cortesia do chef Pedro Abril, do colectivo gastronómico New Kids On The Block, que vai utilizar os ingredientes da Future Farm na cozinha.

A música é responsabilidade das bandas portuguesas Celso e Salto, que vão actuar no terraço às 14.00 e às 17.00, respectivamente. As Medusas tomam conta do piso de baixo a partir das 22.30.

“Este twist de tradição e modernidade que queremos apresentar no Arraial do Futuro diz bem quem somos: uma marca jovem, que respeita todos os gostos e tradições, mas que apresenta uma nova alternativa na forma como nos alimentamos e como vemos o mundo. Sem nunca perder a diversão e o sabor”, afirma Pedro Zuim, da Future Farm, em comunicado.

A festa começa a partir das 13.00, na nova Fábrica da Musa, que fica no n.º 9 da Rua Vale Formoso, em Marvila. A entrada é gratuita.

Rua Vale Formoso, 9 (Marvila). Sáb 13.00. Entrada livre.

