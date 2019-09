Semana da Greve Climática arranca ciclo de cinema grátis

O CineClima é o primeiro ciclo de cinema em Portugal dedicado às alterações climáticas. Com quase 50 sessões programadas, todas de entrada livre e seguidas de debate com a plateia, arranca nesta sexta-feira, dia 20, no Cinema São Jorge, em Lisboa, prolongando-se até 27 de Setembro em mais de dez cidades do país.

Na sequência das greves climáticas estudantis, que juntaram milhões de jovens por todo o mundo em Março e Maio deste ano, marcou-se uma Greve Climática Global para 27 de Setembro. Mas a luta arranca ainda esta semana com a estreia de um ciclo de cinema sobre as alterações climáticas. O CineClima, promovido pela associação 2degrees artivism, começa nesta sexta-feira, dia 20, às 21.30, no Cinema São Jorge, com a antestreia do filme A Hora da Saída (2019), de Sébastien Marnier.

“Apesar de muitos não estarmos dispostos a entrar numa manifestação ou num protesto político, estamos dispostos a entrar numa sala de cinema para aprender com um filme e o debate que lhe seguirá. Para nós a arte é uma excelente forma de começar as conversas que não se têm e tornar visível a injustiça invisível e sistémica que nos trouxe ao caos climático e ao colapso ecológico em que vivemos”, explicou à Time Out Diogo Silva, da 2degrees artivism, responsável pela organização do CineClima.

Além da antestreia do filme A Hora da Saída (2019), uma fábula ecológica sobre um mundo que não quer reconhecer nem compreender os sinais de aviso que estão diante dos seus olhos, há mais de uma dúzia de sessões de cinema marcadas para Lisboa, em diferentes locais da cidade, desde o Beco, na Rua da Madalena, à Sirigaita, na Rua dos Anjos.

No próximo sábado, dia 21, por exemplo, poderá contar com a exibição de três documentários na capital: Eldorado (2017), às 18.00, no Beco; Normal is over (2015), às 19.00, na Universidade Lusófona; e Frackman (2015), às 21.00, no Sirigaita. Seguem-se mais propostas nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de Setembro.

Entre os filmes propostos destaca-se Climate Change: The Facts (2019), sobre as alterações climáticas. Este documentário da BBC, apresentado por David Attenborough, será exibido a 23 de Setembro, às 20.30, na Casa do Impacto, seguindo-se um debate orientado por membros da ONG #ZERO e por Nuno Brito Jorge, fundador da GoParity. Mas o programa completo, que inclui informação sobre sessões noutras cidades, pode ser consultado no site da 2degrees artivism. É ainda possível ver, no site internacional da Greve Climática Global, os restantes eventos planeados para a semana de 20 a 27 de Setembro.

