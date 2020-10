Sente-se numa Table for Six e alinhe no jantar para gente descomprometida

O site Speed Party lançou um desafio aos solteiros para se inscreverem nas Table for Six, um evento que irá reunir (e apresentar) à mesa de jantar três homens e três mulheres.

No site www.speedparty.com, uma plataforma dedicada à organização de festas e eventos para solteiros, pode inscrever-se num novo evento destinado a pessoas descomprometidas. Chama-se Table for Six e quer reunir, numa mesa de jantar de um restaurante da cidade dos participantes, três homens e três mulheres que além de solteiros muito provavelmente não se conhecem.

É vegetariano? Fuma? Tem filhos? Estas e outras questões fazem parte de um questionário disponível no site oficial do evento que ainda não tem datas definidas para acontecer. Primeiro, os seus dados no questionário serão analisados pela equipa casamenteira do Speed Party que irá criar os grupos de seis pessoas tendo em conta idades, interesses e estilo de vida.

Entretanto pode explorar outros eventos da plataforma, como os Speed Dating Virtuais em Lisboa (16 e 17 de Outubro) e Porto (23 e 24 de Outubro); e a Dinner Party, no restaurante Jardim Mundial, no Hotel Mundial em Lisboa (31 de Outubro).

