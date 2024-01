Será que sabe tudo sobre Lisboa? Há um novo jogo de mesa para descobrir

Jogo dos Retratos da Cidade - Edição Lisboa é o novo jogo de mesa em torno da capital portuguesa. Lançado pela Lisbon Walker, empresa dedicada ao turismo e animação cultural, foi pensado para reunir pessoas de todas as idades e gostos à volta da mesa.

O jogo pretende realçar a importância de várias personalidades que integram a história da capital e aguçar a curiosidade em busca de mais informação e factos históricos.

Cada lata do Jogo dos Retratos da Cidade - Edição Lisboa inclui dois jogos: um de adivinhação e outro de memória. O primeiro – “Quem é esta personalidade?” –, contém 60 retratos e o objectivo é descobrir quem é a figura na carta do jogador adversário, fazendo perguntas ou pedindo mais informações. As personalidades foram escolhidas porque marcaram, de alguma forma, a identidade da cidade, quer pela sua relevância histórica ou pelo seu impacto no espaço urbano e na cultura.

Já em “Qual é o par desta foto?”, o tema é a imagem de Lisboa. A partir de 60 fotografias da cidade, o desafio é agrupar os pares que se referem ao mesmo local. As ilustrações são de Delfim Ruas e as fotografias de Nuno Direitinho.

O jogo custa 22€ e está à venda no site da Lisbon Walker.

