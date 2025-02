Série portuguesa ‘Lugar 54’ estaciona na RTP Play

São incontáveis as histórias que passam por todos os lugares. Mas em Lugar 54 podemos contar cinco. A nova série portuguesa apoiada pela RTP Lab tem um único cenário, um lugar num parque de estacionamento, onde a cada episódio acompanhamos uma história diferente. Uma criação de Bernardo Lopes e Francisco Mira Godinho que estreia na RTP Play a 1 de Fevereiro.

Romance, terror, drama, comédia ou crime são alguns dos ingredientes de Lugar 54, série desenhada num popular formato antológico da ficção televisiva, adoptado em produções como Room 104 (2017-2020) ou The Booth at the End (2010-2012), também passadas num único espaço. “O nosso objectivo com esta série é fazer do Lugar 54 um lugar comum, onde todos os espectadores irão ver ou reviver uma história que poderá ser sua”, dizem os criadores, citados num comunicado partilhado pela RTP.

Para Bernardo Lopes e Francisco Mira Godinho, “a experiência ultrapassará o ecrã, pois a próxima vez que o público parar num parque vai imaginar os objectos, as pessoas e as emoções que nele habitam”. Em Lugar 54, habita um grande número de actores, entre eles Beatriz Godinho (Cuba Libre), Nuno Nolasco (Erro 404), João Nunes Monteiro (Mosquito), José Pimentão (Eric), Vicente Gil (Ubu), Salvador Gil (A Minha Casinha), Filipe Crawford (Abandonados), Miguel Amorim (Irreversível) e o dinamarquês Soren Hellerup (30 Moedas).

Bernardo Lopes e Francisco Mira Godinho já trabalharam juntos no passado, com destaque para a curta-metragem Moço (2020), escrita por ambos e realizada por Bernardo Lopes, sobre um rapaz que não quer voltar para casa. Uma produção que venceu o Prémio Sophia na categoria de Melhor Curta-Metragem de Ficção.

RTP Play. Estreia a 1 de Fevereiro

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp