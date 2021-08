Setembro traz caminhada e meditação em noite de Lua Cheia

A próxima Lua Cheia pode ver-se a 21 de Setembro. O fenómeno é bastante comum, mas há quem diga que a Serra de Sintra ganha uma energia especial. Para tirar as teimas, a Hike Land resolveu promover uma caminhada e meditação lunar no misterioso Bosque do Silêncio.

O início da caminhada está marcado para as 20.30 de 21 de Setembro. A partir do parque de estacionamento junto ao Convento da Peninha, a guia Marisa Pedroso, do Pátio das Almas Leves, promete levar-nos a ver as vistas fantásticas e desafogadas sobre a Praia do Guincho e o Cabo da Roca, seguindo até ao interior do Bosque do Silêncio.

Em simbiose com a natureza envolvente, Marisa irá convidar os participantes a mergulhar no seu mundo interior numa prática meditativa de boas-vindas em plena noite de Lua Cheia. “Desta caminhada levaremos apenas vontade de estar mais envolvidos com o nosso mundo interior e com a calma, que se vai instalando nas nossas vidas”, diz.

Para participar, precisa de levar um litro e meio de água, roupa e calçado confortável, uma caneca para beber chá (é oferta) e uma toalha ou manta para usar durante os exercícios de meditação. Também é necessário levar máscara e álcool-gel, por causa da pandemia.

Se preferir caminhadas diurnas, a empresa de animação turística tem uma outra proposta prevista para 26 de Setembro, a partir das 09.30. Da aldeia de Almoçageme até à praia da Adraga, terá oportunidade de exercitar as pernas e praticar yoga, numa aula de 60 minutos com Elsa Cerqueira, da YOGAé. Ambas as actividades têm um custo de 15€.

