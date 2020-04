Sicília vai pagar metade do preço da viagem a todos que a visitem este Outono

O que não daríamos para estar neste momento a petiscar uns aperitivi numa piazza da Sicília, sem medos ou preocupações.

Caso as restrições de viagens o permitam, esta ilha italiana está a oferecer um grande incentivo para todos os visitantes para os últimos meses deste ano. Numa tentativa de ressuscitar o turismo, o governo regional compromete-se a pagar metade do preço dos voos, e um terço das despesas em hotéis, a todos os que a visitem.

Com a perda de receitas de turismo, devido à pandemia, a Sicília está à procura de novas soluções para aumentar as visitas à ilha, ainda este ano. Como tal, irão oferecer grandes descontos nos voos e estadias, além de entradas gratuitas em todos os museus e espaços arqueológicos. O projecto vai custar perto de 50 milhões de euros, que esperam recuperar rapidamente à medida que se levantam as limitações nas fronteiras e comece a caça por destinos de viagem baratos pós-quarentena.

Os vouchers vão estar disponíveis no site da Visit Sicily assim que o país reabra as fronteiras e os negócios voltem a funcionar. Ainda não sabemos quando exactamente, mas já começam a surgir algumas tentativas de regresso à normalidade: os restaurantes vão poder abrir para take-away a partir de 4 de Maio, e sectores como a construção também poderão retomar o trabalho.

Para águas cristalinas, caminhadas pitorescas e antipasti deliciosos, há poucos destinos melhores do que a Sicília. E se nesta quarentena já aderiu a uma dieta de gelado ao pequeno-almoço, saiba que aqui isso será perfeitamente normal. Vemo-nos em Palermo!

+ Leia grátis a Time In Portugal desta semana

+ O jardim de tulipas da Holanda já floriu. Faça uma visita virtual grátis

+ Visite o maior aquário da Euripa neste passeio virtual grátis

Share the story