Sintra celebra o Verão com um concerto gratuito ao ar livre

O terreiro do Palácio Nacional de Sintra vai ser palco de um concerto gratuito ao ar livre que a 22 de Junho vai celebrar o solstício de Verão.

O maestro Massimo Mazzeo que irá dirigir o Ensemble MPMP neste espectáculo que se centra na peça “Um sonho de Uma Noite de Verão”, do compositor alemão Felix Mendelssohn, mas haverá momentos inusitados pelo meio: a música será intercalada com intervenções dos actores Catarina Furtado e João Reis que irão narrar alguns trechos da obra. Já as partes cantadas estarão a cargo da soprano Bárbara Barradas, da mezzo-soprano Cátia Moreso e do Coro Juvenil de Lisboa.

“Um Sonho de Uma Noite de Verão”, composta em 1826, é uma peça inspirada na comédia homónima de William Shakespeare (essa do século XVI) e é sobretudo conhecida pelas suas partes orquestrais, nomeadamente a Marcha Nupcial.

Palácio Nacional de Sintra. 22 de Jun, 21.00. Grátis.

