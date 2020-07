Sintra distribui kits de protecção com máscaras e álcool-gel nos bairros municipais

As cinco mil máscaras comunitárias, que estão a ser distribuídas desde o início do mês, foram confeccionadas por um grupo de costureiras migrantes, que estavam desempregadas e assim foram remuneradas por este serviço.

A Câmara Municipal de Sintra iniciou em Maio a distribuição gratuita de um milhão de máscaras pelas caixas de correio do concelho. Agora vai ao encontro dos moradores dos nove bairros de habitação municipal, com a entrega de kits de protecção individual e material informativo, numa parceria com a Fundação Aga Khan Portugal. A iniciativa foi anunciada esta quinta-feira, no site da autarquia.

Além de máscaras de pano reutilizáveis e os respectivos filtros, os kits incluem álcool-gel e folhetos informativos sobre as medidas a adoptar para combater o surto epidémico de Covid-19. O material está a ser distribuído pelo técnico social responsável de cada bairro, que já conhece e acompanha a população residente, mas também por um zelador, que avalia a habitabilidade de cada casa e sinaliza os casos que necessitam de reparações.

A autarquia mantém ainda, junto das estações da CP, três postos móveis de apoio e informação disponível em várias línguas, para prevenção e diminuição dos riscos de contágio. Estas unidades – que funcionam com equipas constituídas por enfermeiros e elementos da Protecção Civil, da Polícia Municipal e de técnicos de acção social – estão também a distribuir gratuitamente mais de 200 mil máscaras e 200 mil frascos de álcool-gel.

