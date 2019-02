Sintra floresce de camélias e orquídeas em exposição

“Exposição de Camélias e Orquídeas”, no Terreiro do Palácio Nacional de Sintra, antecipa a chegada da Primavera. O evento – a decorrer nos dias 9 e 10 de Fevereiro – conta com um vasto programa de actividades, como visitas guiadas, workshops, espectáculos e demonstrações.

A colorida mostra, de entrada livre, tem marcado o calendário sintrense nos últimos anos: é a nona edição da exposição de camélias e a quinta de orquídeas. Este ano, o convidado especial é o Japão, país com fortes ligações culturais a Portugal, que se reflectem também no gosto pelas várias espécies destas flores, oriundas do continente asiático e “cultivadas nas quintas, jardins e casas portuguesas desde o séc. XIX”, como sublinha em comunicado a Parques de Sintra, em colaboração com a Associação Portuguesa de Camélias e o Clube dos Orquidófilos de Portugal.

Estão, por isso, programadas demonstrações de técnicas de origami, no sábado e no domingo, das 13.00 às 16.30; mas também um workshop de bonsai, com o apoio do Museu do Bonsai, único no mundo e onde há laranjeiras, macieiras, romãzeiras e oliveiras, além de uma murraia centenária. Para além de aprender a arte de criar árvores em miniatura ou de dobrar o papel, sem o cortar ou colar, criando figuras, também poderá apreciar teatro de sombras e artes marciais japonesas.

No sábado, a partir das 15.00, a Associação Shotokai de Portugal e o Iaido Clube de Portugal vão apresentar Katas, coreografias marciais, de Iaido (esgrima japonesa com sabre real) e de Karatê. No domingo, à mesma hora, O Rapazinho do Carvão, do autor e intérprete Beniko Tanaka, conta uma história ancestral sobre como um rapazinho misterioso ajudou o ferreiro a resolver um problema antigo.

A exposição e venda de camélias e orquídeas estará disponível durante o fim-de-semana inteiro, das 10.00 às 18.00, mas a abertura oficial está marcada para 9 de Fevereiro, às 14.30, com entrega de prémios à “Melhor espécie de camélia em exposição”; à “Melhor cultivar portuguesa de camélia em exposição”; à “Melhor espécie de orquídea em exposição”; ao “Melhor híbrido de orquídea em exposição”; ao “Melhor expositor de venda de camélias e orquídeas”; e à “Melhor mesa em exposição”.

As visitas guiadas vão permitir “apreciar a beleza poética das camélias em flor” no Parque da Pena, premiado em 2014 como “Jardim de Camélias de Excelência” pela Sociedade Internacional de Camélias, distinção sem precedente em Portugal; mas também reflectir, através de uma visita ao Palácio Nacional de Sintra, sobre como “foi pelo extremo Ocidente que o exótico entrou e ganhou raízes”, destaca a Parques de Sintra. Estas visitas vão decorrer sábado, às 14.30, e domingo, às 11.00, respectivamente.

Estão ainda planeadas demonstrações de propagação, envasamento e manutenção de orquídeas e de técnicas de propagação e poda de camélias, tanto no sábado como no domingo, às 11.00, às 12.00, às 15.30 e às 16.00.

Todas as actividades são gratuitas, mas a participação pode requerer uma inscrição prévia, por email até 7 de Fevereiro. O programa completo está disponível no site da Parques de Sintra.

