Sintra homenageia escritores portugueses com programação gratuita

A Câmara Municipal de Sintra prepara-se para assinalar o centenário do nascimento de José Saramago, Agustina Bessa-Luís e Eugénio de Andrade com uma programação que chega a todo o concelho e se prolonga de Abril a Novembro. Este mês, a iniciativa “100³" (100 ao cubo) estreia-se com três actividades gratuitas, uma dedicada a Eugénio de Andrade, e duas centradas em José Saramago. Estas últimas dão seguimento às comemorações iniciadas no ano transato e continuam em 2023 para celebrar também os 25 anos da atribuição do Nobel da Literatura.

O primeiro evento acontece já esta quinta-feira, 13 de Abril, pelas 18.00, na Biblioteca Municipal de Sintra e tem como mote “Conversas à Volta de… Saramago”. Aberto à comunidade, este momento pretende ser um diálogo informal sobre a vida, obra e legado de José Saramago, com a presença do editor Zeferino Coelho e dos escritores Afonso Cabral e Miguel Real. Segue-se, no dia 22 de Abril, no mesmo local, um espectáculo intimista pela Ópera Tejo, O poeta da Terra, com leituras de textos de Eugénio de Andrade por Carla Chambel e acompanhamento ao piano por Raul Pinto. Por fim, está ainda programada uma terceira actividade, entre 18 e 20 de Abril, mas destina-se apenas à comunidade escolar.

A programação completa ainda não foi divulgada, mas a autarquia afirma em comunicado que, ao longo do ano, poderá contar com muitas propostas, desde exposições a sessões de cinema, conferências e espectáculos.

