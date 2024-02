Sintra vai ter recheio de chocolate durante quatro dias

O Largo da República, em Agualva e Mira Sintra, recebe a oitava edição do Festival do Chocolate entre 29 de Fevereiro e 3 de Março. A entrada é livre.

O Festival do Chocolate de Agualva e Mira Sintra vai voltar a encher o Largo da República durante quatro dias, entre 29 de Fevereiro e 3 de Março. O acesso aos expositores de chocolate é livre, mas a programação ainda não foi divulgada.

A última edição do festival, em 2023, recebeu 67 expositores de chocolate nas suas diversas formas, desde bombons e cascatas até tabletes e bolos. Além do chocolate, o programa do festival também incluía animação de rua, showcooking com chocolateiros ao vivo e os doces tradicionais do concelho como os famosos travesseiros e queijadas.

A primeira edição do festival foi realizada em 2016 e, desde aí, entre o fim de Fevereiro e o início de Março, o Largo da República torna-se um lugar de encontro para gulosos apreciadores de chocolate. A programação deste ano será divulgada no site da Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra.

+ Do cinema à gastronomia, esta festa fala francês

+ Na nova casa da Livraria das Insurgentes, há workshops, uma feira e muita música