Sneaky Sip e Imprensa vão ter uma masterclass e convidadas especiais pela igualdade de género

O universo da hospitalidade, no geral, e dos bares, em particular, continua a ser dominado por homens. É preciso encontrar soluções. Por isso, na segunda-feira, 15, o speakeasy Sneaky Sip e o bar Imprensa, ambos no Príncipe Real, vão organizar uma masterclass e receber convidadas especiais para promover a igualdade de género no sector.

O primeiro momento é uma masterclass, no Sneaky Sip, com início marcado para as 15.00. As convidadas são Ginevra Castagnoli, a CEO da plataforma Ellas Empowerment, Margarida Barcelos, embaixadora da mesma plataforma e bartender no The Hoxton, Catarina Correia, bartender no Nexo ½ bar, e Chauntel R Gerdes, que trabalha como coach e psicoterapeuta.

Mais tarde, às 20.30, entram em acção, atrás do bar do Sneaky Sip, Cheila Tavares, do Liquid Love, no Intendente; Thais Vasconcelos, do Sneaky Sip e do Café Klandestino, também no Intendente; e Ginevra Castagnoli, da Ellas. Já no Imprensa, à mesma hora, estarão Carlota Melo, a proprietária, Margarida Barcelos e Dominique Maria, que chega do Kink, em Berlim, a preparar os cocktails.

O evento, de entrada livre, é organizado em parceria com a Ellas Empowerment, uma plataforma internacional que trabalha para a inclusão de mulheres nesta área, através de palestras, colaborações e campanhas nas redes sociais. Basta aparecer.

