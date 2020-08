Solar dos Presuntos tem novo serviço de entrega ao domicílio

Agora já pode receber em casa as finas fatias de presunto ou o arroz de lagosta e gambas do Solar dos Presuntos. Em parceria com a Caetano Baviera, o restaurante de alta cozinha de Monção tem agora o seu próprio serviço de entregas.

Nos dias em que lhe der preguiça de cozinhar já pode encomendar uma refeição caseira digna de juntar a família à mesa. O clássico alfacinha Solar dos Presuntos uniu esforços com a Caetano Baviera para levar a “a alta cozinha de Monção” à sua casa.

Além de refeições prontas – que vão da entrada à sobremesa – ainda pode encomendar refeições pré-cozinhadas para finalizar em casa e refeições congeladas para guardar e cozinhar quando quiser.

Nas refeições "para já" pode começar com o prato de presunto Joselito (22.50€) ou o polvo à galega (17,50€). Nas carnes, há pratos do dia como cozido à portuguesa (24€), às quartas-feiras, ou o arroz de pato (19.50€), às sextas. Já nos peixes e mariscos pode pedir qualquer um disponível na ementa a qualquer dia da semana. Para terminar a refeição não deixe de juntar à encomenda um leite creme (4,75€) ou um doce da avó Luísa (6€).

Para quem prefere dar uso às panelas da cozinha há pratos "para logo”, ou seja, refeições pré-cozinhadas para finalizar em casa como arroz de garoupa com gambas (24,50€) ou cabrito assado no forno à Monção com batata assada e arroz de forno (28€).

Já nos congelados, que o restaurante apelidou de "para depois", as opções vão desde o bacalhau com natas e gambas de um (32€) ou dois quilos (62€) a pastéis de bacalhau (15 unidades/ 15€). A ementa completa pode ser consultada no site.

O serviço de entrega está disponível em três modalidades: a primeira é com marcação antecipada de data e hora, ideal para encomendas com mais de 24 horas de antecedência. A segunda é com entrega imediata após o pedido – na zona central de Lisboa o tempo de entrega é cerca de 60 minutos, noutras áreas é necessário consultar com o restaurante. Por último, pode encomendar e levantar no restaurante, no típico formato take-away.

A taxa de entrega varia de acordo com a distância, começando nos 6,90€. Encomendas com valor superior a €100, até 15 quilómetros, têm entrega gratuita. Os pedidos devem ser feitos por telefone (210 533 653 ou 961 146 436) de segunda a sábado entre as 11.00 e as 21.00.

