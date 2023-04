Sons pela Cidade. A música está a chegar às ruas de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa prepara-se para promover mais uma edição do Festival Sons pela Cidade – Música em Festa, que pretende descentralizar a oferta cultural de Lisboa. A programação, que se estende de 20 de Abril a 21 de Maio, conta com um oito concertos de música erudita. A entrada é gratuita.

A iniciativa terá palco em igrejas, centros sociais, auditórios e outros locais emblemáticos das freguesias da Ajuda, das Avenidas Novas, do Beato, de Belém, Carnide, Parque das Nações, Santo António e São Vicente. Quanto às actuações, ficam a cargo dos músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que interpretarão obras de Telemann, Vivaldi, Hindemith e Mozart, entre outros compositores.

A primeira paragem é o Centro Social de Belém, que abre portas às 19.00 de quinta-feira, 20 de Abril. A última é o Parque das Nações: a programação encerra com um concerto no Auditório Mar da Palha, no dia 21 de Maio, às 16.00. A entrada é sempre livre, mas sujeita à lotação das salas, e poderá consultar mais informações online, no site da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Vários locais (Lisboa). 20 Abr-21 Mai, vários horários. Entrada livre, sujeita à lotação da sala.

+ Playlist: as melhores canções pop inspiradas na estação primaveril

+ Vamos passar a Primavera ao balcão. A Time Out Lisboa já está nas bancas