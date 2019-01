Sons Pela Cidade: concertos gratuitos em Lisboa até Junho

É um longo ciclo de música que decorre até Junho em oito freguesias. O arranque é em Arroios este domingo, mais precisamente na Capela do Paço da Bemposta (Academia Militar).

Nesta que é a 4.ª edição, são os Solistas da Metropolitana que vão andar a dar música a diferentes palcos de Lisboa, com um repertório também diverso entre obras de Beethoven, Haydn, Stravinsky, Schumann, Brahms ou Shostakovich.

E é com este compositor russo que arrancam estes Sons pela Cidade: “Shostakovich e a Modernidade Musical” é o nome do concerto dos Solistas da Metropolitana, que inaugura o ciclo de música organizado pela Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e as juntas de freguesia de Arroios, Belém, Carnide, Lumiar, Parque das Nações, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

O objectivo desta iniciativa é descentralizar a oferta cultural de Lisboa, puxando o público para diversas zonas da cidade. A entrada em todos os concertos é gratuita e pode consultar o programa completo aqui.

