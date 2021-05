Sophia Natural Italian: um restaurante a lembrar a casa (e a comida) da avó

O Sophia Natural Italian, do grupo Capricciosa, abriu no espaço do antigo Otto, no Cais do Sodré.

Do papel de parede à loiça, das receitas ao modo de servir, no restaurante Sophia Natural Italian tudo faz lembrar a casa da avó. Italiana, claro, e de seu nome Isabella. É esta a figura criada pelo grupo Capricciosa para celebrar a abertura do novo espaço na Praça Dom Luís I, no Cais do Sodré, onde servem pizzas, pastas e risotos, tudo baseado em receitas tradicionais adaptadas a um estilo mais saudável.

“Este é um restaurante italiano natural que vai buscar a gênese dos ingredientes e vai trabalhá-los dentro dessa pureza, fugindo dos alimentos processados”, explica Ana Arié, directora-geral do grupo Capricciosa. Daí a massa da pizza ser feita com trigo barbela e fermentação natural e as massas serem confecionadas na casa diariamente.

Gabriell Vieira Ravioli gigante de espinafres, ricotta e gema de ovo.

A ementa é extensa mas a sugestão é que comece com o crudo de corvina (10€), com pistácio, menta e lima ou com o ravioli gigante (9€), de espinafres, ricotta e gema de ovo. Nas pizzas, a sugestão vai para a Sophia (15€), com legumes grelhados, tomate, mozzarella, beringela, pasta de azeitona, alho e parmesão. Já nos pratos principais, a casa aconselha o risoto de açafrão (14€), com prosecco, limão e espinafres ou o camarão tigre (25€), com tagliatelle fresco e pesto. Não peça a conta antes de provar o tiramisú da Nonna (5,5€), mesmo ao estilo da avó.

A sustentabilidade também faz parte das preocupações do Sophia, o que resulta numa carta com uma maioria de pratos vegetarianos, alguns sazonais, mas também algumas opções de carne e peixe.

Gabriell Vieira Camarão tigre com tagliatelle fresco e pesto.

Mas afinal quem é esta Sophia que dá nome ao restaurante e que tem uma avó chamada Isabella? Segundo Ana Arié, é “uma mulher verdadeira” que inspirou toda a carta e história do espaço. “É uma neta que bebeu toda a tradição e herança da sua avó e veio actualizar essa tradição com a cozinha que achamos que hoje em dia faz sentido, com uma carta que respeita as novas tendências da alimentação”, continua. E é por isso que encontra por todo o espaço pistas sobre esta Sophia e a sua avó Isabella, como a fotografia de casamento pendurada numa das paredes mais bonitas do restaurante. A verdadeira identidade de ambas fica por revelar.

Gabriell Vieira

O Sophia Natural Italian está preparado com um espaço interior bem amplo, em tons de verde e azul e repleto de plantas. Para os dias de bom tempo, há também uma esplanada com um bar exterior onde pode aventurar-se pela lista de cocktails. Em breve, poderá também sentar-se no pátio interior do restaurante.

Praça Dom Luís I, 34, Loja 9 (Cais do Sodré). 12.00-15.30, 19.00-22.30. 21 049 9710.

