Sport Zone vai dar treinos gratuitos no jardim do Campo Grande até Agosto

A cadeia de lojas desportivas Sport Zone oferece treinos ao ar livre em Lisboa e no Porto. Arrancam no dia 13 de Julho.

O desconfinamento tem destas coisas: deixar os treinos em casa para passar a fazê-los ao ar livre. A Sport Zone seguiu essa premissa e oferece agora o serviço Sport Zone Gym Outdoor, com treinos gratuitos em Lisboa e no Porto em vários locais exteriores de ambas as cidades – os primeiros arrancaram esta segunda, dia 13, e estendem-se até 9 de Agosto.

Para incentivar a prática de exercício físico durante a quarentena, a Sport Zone convidou personal trainers, professores e figuras públicas para dar aulas em directo e dicas de exercício nas redes sociais da marca. Na altura, o Sport Zone Gym queria que as pessoas fizessem os treinos em casa, com materiais de apoio simples, como cadeiras, garrafões de água, livros ou, simplesmente, o peso corporal.

Depois de uma breve pausa, a marca desportiva decidiu voltar à carga e pôr os portugueses a mexer, mas desta vez sem haver um ecrã a separar alunos e professores. Recorrendo mais uma vez a uma rede de personal trainers, estes vão estar encarregues de aulas de cerca de 60 minutos de várias modalidades. Treino funcional, pernas e ombros, full body, HIIT, power glúteo, salsa, kizomba ou hip hop são apenas algumas das modalidades em que pode participar sem ter de pagar um tostão.

As inscrições são feitas online, através da plataforma Eventbrite, e o calendário completo com as respectivas aulas, dias e horários pode ser consultado aqui.

Cada aula terá, no entanto, uma lotação máxima de dez pessoas para garantir o cumprimento das recomendações da DGS e assegurar todas as condições de segurança. Não haverá uso de material e será obrigatório o uso de máscara, excepto na aula propriamente dita. Em Lisboa as aulas decorrem no Jardim do Campo Grande e, no caso do Porto, no Parque da Cidade.

+ Mexa-se: apps para ficar em forma

+ Passeios, pintura e uma rota do petisco: vai ser assim o Verão em Alvalade

Share the story