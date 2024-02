‘Squid Game’: Netflix revela as primeiras imagens da nova temporada

Squid Game tornou-se um fenómeno mundial após a estreia, em 2021. Agora, e já depois do reality show Squid Game: The Challenge (2023), a Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada da série, que seguirá o protagonista Seong Gi-hun na sua busca por vingança contra os criadores dos jogos sádicos que colaram tanta gente ao ecrã. O realizador Dong-hyuk promete que os novos episódios valem a pena a espera.

Após a vitória nos jogos, Seong Gi-hun regressa à vida normal profundamente afectado pela experiência traumática. Ao saber que os jogos vão continuar, decide adiar o plano de se reunir com a filha nos EUA e descobrir mais acerca do que lhes está na origem.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Netflix US (@netflix)

As imagens da segunda temporada, partilhadas no Instagram esta quinta-feira, mostram o protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), outra vez nos jogos, a observar um dos guardas. O líder (interpretado por Lee Byung-hun) e o recrutador dos jogos mortais (interpretado por Gong Yoo) também estão de regresso. As imagens revelam ainda uma nova personagem, interpretada por Park Gyu-young. A data de estreia desta nova leva de episódios ainda não é certa, só que será em 2024.



