Stivali faz escapadinha de Verão e leva marcas de luxo até ao Ritz

Não é que tenha percorrido uma grande distância, mas nisto das férias de Verão já se sabe – mesmo que seja descer a rua, o que interessa é mudar de ares. Foi o que fez a Stivali, loja multimarca posicionada no sector do luxo, com morada fixa na Avenida da Liberdade. Até dia 2 de Agosto, sexta-feira, vai ocupar umas das salas do lobby do Ritz Four Seasons com uma pop-up estival.

Segundo Paula Moldes, directora da loja, a selecção vai privilegiar "vestidos fluidos, materiais leves, peças para usar na praia e na cidade". As propostas fresquinhas – de vestuário feminino – chegam através de marcas como JW Anderson, Alemais e Helmut Lang. E como não poderiam faltar os biquínis nem os fatos de banho, a moda de praia faz-se representar pela designer Lisa Marie Fernandez, com proposta vindas directamente de Malibu.

Esta é a estreia da Stivali no formato pop-up, uma tendência de Verão que está a levar lojas e marcas, um pouco por todo o mundo, a explorar novas localizações através de espaços temporários. Se em Ibiza, a Dior abriu uma boutique só para espalhar os encantos estivais pelas baleares, por cá, a dois passos da Comporta, a Fashion Clinic abriu uma boutique no Carvalhal inteiramente dedicada à Gucci Lido, colecção de Verão da marca italiana – com direito a um saco de praia personalizado, de edição limitada a dez exemplares, para este destino de veraneio português.

Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Marquês de Pombal). Seg-Dom 16.00-22.00. Até 2 Ago

