Street Fest enche a Alameda este fim-de-semana com música e street food

O Verão despede-se mais cedo no calendário, mas as arruadas que põem fim à estação vão-se prolongando. O Street Fest regressa à Alameda já este fim-de-semana, 21 e 22, com muita música e comida de rua.

Em Julho aconteceu a primeira edição do Street Fest na Alameda, que nos últimos anos tinha como cenário a praça do Martim Moniz. Agora, os arraiais voltam a assentar junto à Fonte Luminosa, em parceira com a Junta de Freguesia de Penha de França, para dois dias que pode passar em família ou rodeado de amigos – há espaço mais que suficiente para se estender na relva enquanto come e deixa os DJs fazerem o trabalho deles.

Durante o festival, leve apetite para grandes petiscadas: há pizzas, bifanas, tártaros, gelados, smoothies, tacos, crepes, tudo para agradar a preferências doces e salgadas. A Caipijoca’s, Legend Hot Dog, Mexe Cocktail Bar, Crepe 28, My Green Truck, Ao Ataco!, La Boca Carne Argentina e a Ora Bolas são as carrinhas que vão estacionar na Alameda durante dois dias.

No que toca à música, a tarde de sábado será passada ao som de Ketzal e Azza, e no domingo pode bailar com o Clube do Cool e da Cafeína e ainda de Lucky.

E se no meio dos comes, bebes e bailes tiver um tempinho, deite o olho à feira de artesanato com marcas como a Luma, IKURO , OLIVAE, Lua de Algodão ou a Torno & Companhia.

Alameda Dom Afonso Henriques. Sáb-Dom 12.00-22.00. Entrada livre.

