A ‘tarta de queso’ da Luna & Wanda, uma das melhores de Madrid, tem agora morada na renovada Nude Project, na Baixa, onde é possível comprar uma sweatshirt, beber um café, jogar xadrez e comer um cheesecake.

Sergio Arjona trabalhava em consultoria estratégica quando, em 2020, decidiu apostar num negócio próprio. Hoje, os cheesecakes da sua Luna & Wanda – que conquistaram a medalha de bronze no concurso da melhor tarta de queso de Madrid em 2022 – têm quatro lojas na capital espanhola e um novo cantinho em Lisboa. Chama-se Cheesecake Library, fica no primeiro andar da Nude Project, na Baixa, e abriu discretamente em meados de Junho.

“Queremos levar o conceito de loja mais longe e oferecer uma experiência única aos nossos clientes. Em Barcelona, a Nude Project abriu uma galeria de arte; aqui decidimos abrir um café chulo [fixe; com pinta], com boa música e os nossos cheesecakes preferidos de todo o mundo”, descreve Andreu Tenor, relações-públicas da marca espanhola de streetwear que chegou a Lisboa em 2023, na apresentação à imprensa do novo espaço assinado pelo El Departamento Studio.

Sergio Pradana No antigo armazém da Nude Project servem-se agora cheesecakes

Subindo as escadas ao fundo da loja na Rua Áurea, os clientes cruzam-se com as “regras da casa” em azulejo e com umas cerejas metalizadas gigantes (símbolo da marca), até chegarem a uma parede com espelhos, molduras e outros elementos decorativos. À direita há provadores espaçosos; à esquerda, fica o balcão/sofá de madeira e almofadas aveludadas azuis da nova Cheesecake Library, que ocupa o centro do antigo armazém da loja e que serve de poiso a um enorme urso de peluche.

Quatro sabores, xadrez e dominó

Expostos na montra estão os quatro sabores de cheesecake da Luna & Wanda disponíveis em Lisboa (existem outros tantos em Espanha). O original sin, que a Time Out provou, é o cheesecake cozido tradicional, que chega numa caixinha beje e azul-bebé com a descrição: “Cremoso, equilibrado, ligeiramente tostado. Três queijos (creme, azul, cabra) a comportarem-se surpreendentemente bem numa base fina de bolacha Maria. Premiado? Sim. O nosso favorito? Sempre. A única má decisão que apoiamos a 100%.”

Sergio Pradana As 'tartas de queso' madrilenas da Luna &Wanda à venda na Cheesecake Library

A este juntam-se as variações de choco late, lotus core e pistachio lover. Todos custam 12€ e têm o tamanho de uma mão aberta, para ir comendo às colheradas ou para cortar em mini-fatias e partilhar. Para acompanhar, há café, do simples expresso (2€) ao capuccino, flatwhite (3,40€) ou latte (3,60€).

“As duas marcas casam muito bem, até na linha gráfica. Por isso, desenvolvemos garrafas, bonés e canecas desta parceria que também estão à venda aqui. Muy guay!”, continua Andeu, antes de se sentar numa das mesas redondas, onde estão um tabuleiro de xadrez azul e branco, uma mala de gamão, uma caixa de dominó e uma grelha de quatro-em-linha. “A ideia é ser um espaço tranquilo, onde as pessoas podem desconectar, passar um bom bocado a jogar, ou até sacar do portátil e trabalhar um pouco à janela.”

Sergio Pradana Há xadrez, dominó, quatro-em-linha e gamão para jogar na Cheesecake Library

A roupa não ficou esquecida no andar de baixo e também tem espaço na Cheesecake Library, cujas paredes estão forradas com prateleiras e charriots com t-shirts, camisolas, casacos, calças, camisas e bonés. Mas as compras não são o principal. “Se a ideia é só comprar, então basta o online. Aqui, o que vale a visita é mesmo a experiência completa”, remata Andreu.

Rua Áurea, 153 (Baixa). Seg-Sáb 10.30-20.00, Dom 12.00-19.00

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