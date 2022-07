Super Bock Super Rock forçado a trocar o Meco pelo Parque das Nações

A 26.ª edição do Super Bock Super Rock estava prevista acontecer entre quinta-feira e sábado na Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada entre a Lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra. Agora, terá de se realizar na Altice Arena, no Parque das Nações. A mudança acontece depois de o Governo ter decretado o estado de contingência devido ao risco de incêndio rural.

A decisão de realocar o Super Bock Super Rock surge na sequência de um parecer negativo da GNR e da Protecção Civil, após uma visita à área onde estava previsto acontecer o festival. “Fizemos tudo para que ocorresse no Meco, mas tal não foi possível. Estamos já a mudar tudo de um lado para o outro. Os quatro palcos previstos vão existir, como sempre existiram, ainda que a programação do Palco EDP e do Palco Somersby tenham de ser reajustadas para acontecer no mesmo espaço, a Sala Tejo”, diz à Time Out o assessor de imprensa da Música no Coração, Gonçalo Lopes. “Quanto ao warm-up [agendado para esta quarta-feira, 13 de Julho], em princípio não deverá acontecer, uma vez que não teremos campismo.”

Portugal continental entrou em estado de contingência esta segunda-feira, 12 de Julho, devido às previsões meteorológicas dos próximos dias, que apontam para temperaturas muito elevadas e consequente agravamento do risco de incêndios rurais. A declaração do estado de contingência deverá terminar apenas ao final de sexta-feira, sem prejuízo de eventual promulgação, “caso seja necessário”, como indicou o Ministério da Administração Interna.

