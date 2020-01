Super Bowl Party: futebol americano e barbecue numa festa especial em Belém

Já lhe falámos aqui da The House of Hope and Dreams e o quanto ela pode surpreender no que toca a eventos temáticos. Eis o primeiro de 2020: uma festa ao estilo americano para ver o Super Bowl do início ao fim, com comida a condizer e regada a cerveja. O touchdown está marcado para 2 de Fevereiro.

Nem sempre é fácil sintonizar a televisão e aguentar a maratona-espectáculo que é a final da NFL, a principal Liga de Futebol Americano. A pensar nisso, Gonçalo Castel-Branco, responsável pelo comboio The Presidential ou o festival Chefs on Fire, vai receber na sua The House of Hope and Dreams, o seu mais recente projecto, os fanáticos e apreciadores deste que é um dos maiores eventos desportivos do mundo.

A Super Bowl Party é por cá mas é feita bem ao estilo norte-americano – os adeptos vão poder assistir à transmissão, a partir das 21.30, e têm direito a um menu especial preparado pelos irmãos Stefan e Danny Ikelman, donos do restaurante (americano também) The Garage Smokehouse, no Calvário. Barbecue e carnes fumadas vão para a mesa directamente de Albuquerque, no Novo México, de onde veio esta dupla e onde cozinhavam para os amigos para assistirem aos jogos. Para ajudar a empurrar há cerveja da Dois Corvos.

Ao longo da noite, não haverá momento que se diga aborrecido: se não estiver a ver o jogo, pode sempre participar nos jogos que a organização preparou para todos – além de semear o espírito competitivo ainda vai poder ganhar prémios.

O evento é limitado a 150 pessoas, por isso é bom apressar-se a comprar o bilhete. Este custa 25€ e além de poder estar de olhos colados à TV inclui ainda o menu Garage, duas cervejas, os jogos e ainda tem direito à actuação de Jennifer Lopez e Shakira no intervalo do jogo (do outro lado do ecrã, claro).

The House of Hope & Dreams. Rua Alexandre de Sá Pinto, 109 (Alcântara). 2 de Fevereiro 21.30-04.00. 25€.

