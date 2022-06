Suspensa durante dois anos, a Feira de Artesanato do Estoril está de volta

Arranca a 8 de Julho e devolve ao recinto da "feira de artesanato mais antiga do país" a vida dos verões pré-pandemia.

Foi, anos a fio, um clássico estival ali para os lados da Linha de Cascais. Agora que a pandemia voltou a dar tréguas, a Feira de Artesanato do Estoril está de volta e no recinto habitual, a Fiartil. A 57.ª edição começa a 8 de Junho e estende-se até ao dia 11 de Setembro.

Quem conhece o evento sabe com o que pode contar — inúmeras bancas de artesanato, do mais tradicional ao contemporâneo, comes e bebes e, claro, animação musical durante os meses de Verão. Depois da última edição, em 2019, o evento ficou suspenso devido à pandemia de Covid-19.

Por estes dias, abrem-se as inscrições para quem quer mostrar o seu negócio naquela que é considerada a "feira de artesanato mais antiga do país". Os empreendedores interessados devem contactar a organização através do e-mail fiartil@dnacascais.pt. A organização está a cargo da Câmara Municipal de Cascais.

Fiartil. Avenida Amaral (Estoril). 8 de Julho-11 de Setembro. 17.00-00.00. Entrada: 1€.

