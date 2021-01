Teatro Aberto vai estrear mini-série em vídeo e podcast

O espectáculo Só Eu Escapei, um texto de Caryl Churchill com encenação de João Lourenço, regressará logo que seja possível ao palco do Teatro Aberto. Mas, até lá, os espectadores vão poder conhecer melhor cada uma das actrizes desta peça: está já a ser preparada a estreia de um mini-série em vídeo e podcast.

“Acreditamos que a cultura é essencial para o ser humano. Respondemos ao confinamento com o nosso trabalho, encontrando formas de comunicar com os nossos espectadores sem perder o foco na essência da nossa actividade teatral”, lê-se em comunicado do teatro, que foi dos primeiros a disponibilizar online registos de arquivo das suas produções em Março de 2020.

Com realização de João Lourenço e Nuno Neves, as conversas com Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia vão ser conduzidas pelo jornalista Tiago Palma. Ao todo, são quatro episódios, previstos estrear em simultâneo no YouTube, Facebook e Spotify.

Em Só Eu Escapei, que estreou em Novembro de 2020, quatro vizinhas reflectem sobre o quotidiano, as mudanças, os empregos que tiveram, o que acabaram de perder, os seus desejos e medos mais profundos. Esses momentos mais ou menos plácidos – em que o chá tanto se pode servir em chávena como em metáfora – são entrecortados pelas visões extraordinariamente proféticas da autora Caryl Churchill.

