Teatro da Politécnica celebra o ano novo com sessão de entrada livre

O recreio é um ringue. Em Taco a Taco, o palco também. Na hora do combate final, vestem-se os fatos de wrestling e discute-se sobre violência, masculinidade e a forma como estes conceitos se inscrevem no desenvolvimento humano. Com encenação de Pedro Carraca, dos Artistas Unidos, o texto de Kieran Hurley e Gary McNair volta à cena, depois de ter estreado em Março de 2022. Para assinalar a abertura do Teatro da Politécnica em 2023, a primeira sessão, marcada para 12 de Janeiro, será de entrada livre.

A acção da peça desenrola-se durante uma hora, a que antecede um confronto entre dois adolescentes, Max Brocklehurst e Stevie Nimmo, ambos de 13 anos, que se encontram fechados na casa-de-banho da sua escola secundária, na Escócia. Com interpretação de Marco Mendonça e Tiago Dinis, Taco a Taco mantém-se em cena no Teatro da Politécnica até 28 de Janeiro, com récitas de terça a quinta-feira, às 19.00, sexta-feira, às 21.00, e sábado às 16.00.

Se quiser aproveitar a sessão gratuita, a 12 de Janeiro, basta reservar através de telefone (96 196 028) ou e-mail (bilheteira@artistasunidos.pt). A partir de dia 13 e até 28 de Janeiro, os bilhetes custam 10€ (6€ para quem tiver desconto, como estudantes, séniores e pessoas com deficiência).

Teatro da Politécnica. 12-28 Jan, Ter-Qui 19.00, Sex 21.00, Sáb 16.00 (excepto dia 12, que é grátis)

