Teatro no Parque leva cinco dias de programação gratuita a Cascais

A companhia Gato Escaldado volta a unir-se à SMUP — Sociedade Musical União Paredense para a 2.ª edição do Teatro no Parque. Inspirado no conceito do festival Shakespeare in the Park, decorre de 6 a 10 de Julho, no Parque Morais, em Cascais. O programa deste ano integra um espectáculo e seis actividades de entrada livre.

CID, de Manuel Jerónimo, subirá a palco todos os dias, pelas 21.30. Partindo do texto de Pierre Corneille, um dos nomes maiores da dramaturgia francesa, trata-se de uma comédia sobre duelos, amor e honra. O elenco conta com Ana Isabel Sousa, Arknel Marques, Bruno Realista, David Correia, João Raposo Nunes e Juana Pereira da Silva na interpretação.

Durante os cinco dias de Teatro no Parque, haverá ainda workshops de teatro para crianças (9 Jul, 10.30) e adultos (9 Jul, 17.30); um concerto da banda filarmónica da SMUP (9 Jul, 16.00); uma conversa com artistas (9 Jul, 23.00); e uma palestra sobre teatro, com Armando Nascimento Rosa e Luísa Monteiro (10 Jul, 17.00).

Vale a pena destacar também as sessões de open mic. De quinta a domingo, a partir das 19.00, antes do início do espectáculo da noite, o Parque Morais dá voz a todos os talentos escondidos que queiram ocupar o palco.

Com excepção do espectáculo (8€-10€), todas as actividades são gratuitas, apesar de limitadas à lotação disponível.

+ Festas do Mar, em Cascais, estão de volta com um calendário diferente

+ Edições especiais da Time Out Lisboa e Porto chegam às bancas