Teatros em Lisboa têm voucher solidário de apoio à cultura que dá descontos nos bilhetes

Chama-se Vale Futuro, reverte para o Fundo de Solidariedade com a Cultura, e oferece desconto na compra de bilhetes nos teatros municipais Teatro São Luiz, Teatro do Bairro Alto e LU.CA – Teatro Luís de Camões.

Teatro São Luiz, Teatro do Bairro Alto e LU.CA – Teatro Luís de Camões uniram-se numa iniciativa que oferece apoio aos profissionais das artes afectados pela situação actual e dá descontos na compra de bilhetes em cada uma destas três salas de espectáculo.

O Vale Futuro custa 10€ e pode ser adquirido na BOL até 31 Julho. Este valor reverte na totalidade para o Fundo de Solidariedade com a Cultura, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, Audiogest e GEDIPE, para apoiar trabalhadores das artes afectados pela pandemia.

Depois de o comprar é guardá-lo com carinho: com este voucher, poderá depois, entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro, comprar três bilhetes diferentes a 5€ cada para os espectáculos assinalados de cada um dos teatros (um bilhete no Teatro do Bairro Alto, um bilhete no São Luiz e um bilhete adulto + criança no LU.CA). Três idas ao teatro diferentes a preço de saldo.

